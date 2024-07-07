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К вечеру явка на парламентские выборы во Франции составила 59,71%

18:57, 07.07.2024

Во Франции явка во втором туре парламентских выборов к 17.00 (18.00 мск) составила 59,71%, сообщает RT.

Во время выборов во Франции в 2022 году к этому же времени свои голоса за кандидатов отдали 38,11% избирателей.

Явка на парламентских выборах во Франции к 12 часам по парижскому времени составила 26,63%, достигнув рекордного показателя.

Елизавета Пуншева

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