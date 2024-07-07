Во Франции стартовал второй тур выборов в Национальное собрание

Во Франции стартовал второй тур выборов в Национальное собрание. Он определит, станет ли правая партия «Национальное объединение» ведущей силой в парламенте и займет ли ее лидер Жордан Барделла кресло премьер-министра.

Голосование продлится до 18.00. В крупных городах избирательные участки могут быть открыты до 20 часов в зависимости от потока избирателей. Официальные результаты появятся после этого времени.

По итогам первого тура партия «Национальное объединение» вместе с союзниками из партии республиканцев набрала 33,15% голосов, блок левых «Новый народный фронт» получил 27,99%, коалиция президента Эммануэля Макрона пришла третьей, набрав 20,04%.

Всего предстоит избрать 577 депутатов, которые будут представлять интересы граждан в парламенте страны.