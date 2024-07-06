В Казани в преддверии Дня семьи, любви и верности прошел фестиваль сап-культуры

Фото: Максим Платонов

Сегодня Казань стала местом проведения фестиваля сап-культуры. Это мероприятие было организовано на озере Кабан, где участники соревновались в гребле на сапах, байдарках, каноэ и лодках. В семейных заездах приняли участие более трехсот пар. Об этом пишут «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

В рамках фестиваля прошло чествование двенадцати примерных семей. Каждая из них вырастила достойных детей, а сами пары прожили в любви и согласии не менее четверти века.

Медалью «За любовь и верность» была награждена семья народного поэта республики Рената Хариса и его супруги Лилии, которые вместе уже 60 лет. Они вырастили сына и дочь, у них трое внуков и четверо правнуков.

Среди награжденных также оказалась семья Сафроновых — они отметили изумрудную свадьбу в этом году. Александр Степанович — военный, преподавал в Казанском высшем военном командно-инженерном училище ракетных войск. Наталья Петровна работала там же переводчиком в бюро военно-технической информации. Вместе они вырастили двух дочерей, имеют четверых внуков и двоих правнуков. Династия Сафроновых никогда не знала разводов.

Так как праздник выпал на понедельник, мероприятия, приуроченные к нему, провели в субботу. Целью фестиваля было показать туристам традиции Татарстана и многонациональность республики. Кроме того, сегодня гости смогли посетить мастер-классы, ярмарку и анимационные программы для детей.

