Российские специалисты изучили кумулятивную боевую часть ракеты Storm Shadow/SCALP

Российские специалисты изучили кумулятивную боевую часть европейских ракет Storm Shadow/SCALP и определили глубину пробития и дальность срабатывания над поверхностью земли. Об этом «РИА Новости» сообщил инженер, специалист по работе с вооружением.

— Первичный кумулятивный снаряд ракеты Storm Shadow/SCALP. Головная часть — колпак, потом — первичный заряд и потом — основная боевая часть. Он необходим для первичного пробития препятствия… Он проделывает отверстия за счет кумулятивного эффекта, куда проникает инерционная боевая часть, и происходит взрыв. Мы понимаем глубину пробития, дальность срабатывания от поверхности, какие применяются датчики цели и возможную глубину пробития, — рассказал он.

По его словам, изучение ракеты позволит российским специалистам принять контрмеры для защиты от такого оружия, в том числе для создания укрытий с необходимыми характеристиками.

Как отмечает издание, крылатые ракеты Storm Shadow и SCALP-EG могут скрытно подлетать к объекту удара за счет корректировки по навигационным американским спутникам.

Напомним, 1 июля сообщалось, что российские ученые исследуют систему наведения и корректировки траектории оперативно-тактических ракет ATACMS американского производства. По словам эксперта, появилась возможность изучить работу систем ракеты на всей траектории полета, а также варианты корректирования траектории. У специалистов оказались блок лазерных гироскопов и GPS-модуль.