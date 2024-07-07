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В Лениногорском районе Татарстана утонул мужчина

14:01, 07.07.2024
В Лениногорском районе Татарстана утонул мужчина
Фото: предоставлено ГУ МЧС РФ по Татарстану

В Лениногорском районе Татарстана утонул мужчина 1982 года рождения, сообщает ГУ МЧС России по республике.

Отмечается, что место, где мужчина утонул, не оборудовано для купания.

Тело извлекли в 15 метрах от берега с глубины 5 метров. Его передали сотрудникам полиции.

В Казани с начала лета не зафиксировано ни одного смертельного случая на муниципальных пляжах. Однако в несанкционированных местах отдыха утонули три человека.

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