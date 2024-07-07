Владимир Путин поздравил работников и ветеранов морского и речного флота с профессиональным праздником

Фото: Динар Фатыхов

Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов морского и речного флота. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

— Уважаемые друзья! Поздравляю вас с Днем работников морского и речного флота. Водный транспорт является неотъемлемой составляющей отечественной транспортной системы, играет важную роль в социально-экономическом развитии страны, укреплении межрегиональных и международных связей, — отмечается в сообщении.

По словам президента, в отрасли трудятся специалисты высокой квалификации, хорошо знающие и любящие свое дело.

— Во многом благодаря вашей компетентности, энергии, нацеленности на результат строятся новые, современные суда, растут объемы пассажирских и грузовых перевозок, повышается качество и доступность предоставляемых услуг, совершенствуется береговая инфраструктура, приоритетное внимание уделяется обеспечению безопасности гидротехнических сооружений, — подчеркнул он.



Ежегодно каждое первое воскресенье июля в России отмечается праздник гражданских моряков и речников. В 2024 году он выпал на 7 июля.