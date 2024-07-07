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Владимир Путин примет участие в парламентском форуме БРИКС

16:35, 07.07.2024
Владимир Путин примет участие в парламентском форуме БРИКС
Фото: скриншот трансляции ТАСС

Президент России Владимир Путин планирует принять участие в Парламентском форуме БРИКС на следующей неделе. Там он пообщается с финалистами конкурса «Это у нас семейное» и проведет совещание с членами правительства страны и постоянными членами Совбеза. Об этом сообщили в программе «Москва. Кремль. Путин».

Также у президента запланированы переговоры с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, который посетит Москву.

О том, что премьер-министр Индии Нарендра Моди планирует совершить поездку в Москву 8 июля, стало известно в конце июня.

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