Япония и Филиппины подпишут соглашение об оборонном сотрудничестве
Япония и Филиппины 8 июля подпишут соглашение об оборонном сотрудничество. В рамках него военнослужащие двух стран смогут взаимодействовать и обмениваться опытом на территории своих государств, сообщает ТАСС.
Подписание соглашения состоится во время визита в Манилу главы японского МИД Ёко Камикавы и ее коллеги по кабинету министров — главы оборонного ведомства Минору Кихары.
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