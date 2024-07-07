Япония и Филиппины подпишут соглашение об оборонном сотрудничестве

Япония и Филиппины 8 июля подпишут соглашение об оборонном сотрудничество. В рамках него военнослужащие двух стран смогут взаимодействовать и обмениваться опытом на территории своих государств, сообщает ТАСС.

Подписание соглашения состоится во время визита в Манилу главы японского МИД Ёко Камикавы и ее коллеги по кабинету министров — главы оборонного ведомства Минору Кихары.

