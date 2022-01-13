Бастрыкин: проблема растущей преступности среди трудовых мигрантов требует нового подхода
В борьбе с растущей преступностью среди трудовых мигрантов в России необходимо модернизировать миграционные процессы. С таким мнением выступил председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.
По его словам, в основном преступления совершают молодые люди из центральноазиатских республик. В качестве примера он напомнил о мигранте, который приехал из Центральной Азии. В прошлом году его задержали сотрудники ФСБ за подготовку взрыва в одном из торговых центров, передает «РИА Новости».
В ноябре глава Следкома РФ поручил подготовить предложения о геномной регистрации трудовых мигрантов. По мнению Бастрыкина, такая мера и еще ряд других нововведений помогут снизить вероятность проникновения на российский рынок труда «криминальных элементов».
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым