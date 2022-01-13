В Казани переименуют спортивную школу единоборств «Ак Барс»
Казанская спортивная школа единоборств «Ак Барс» получит новое название. Соответствующее постановление опубликовано в сборнике документов мэрии города.
Так, учреждение будет называться «Спортивная школа олимпийского резерва единоборств «Ак Барс».
Согласно документу, директору школы поручено обеспечить представление устава в новой редакции на утверждение в Комитет земельных и имущественных отношений исполкома Казани, а также выступить заявителем при государственной регистрации устава.
В октябре стало известно о переименовании спортивной школы олимпийского резерва «Тасма». Учреждение получило название «Спортивная школа олимпийского резерва «Физкультурно-спортивное объединение «Тасма» («СШОР «ФСО «Тасма»).
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