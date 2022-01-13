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В Казани переименуют спортивную школу единоборств «Ак Барс»

09:54, 13.01.2022
В Казани переименуют спортивную школу единоборств «Ак Барс»
Фото: flickr.com

Казанская спортивная школа единоборств «Ак Барс» получит новое название. Соответствующее постановление опубликовано в сборнике документов мэрии города.

Так, учреждение будет называться «Спортивная школа олимпийского резерва единоборств «Ак Барс».

Согласно документу, директору школы поручено обеспечить представление устава в новой редакции на утверждение в Комитет земельных и имущественных отношений исполкома Казани, а также выступить заявителем при государственной регистрации устава.

В октябре стало известно о переименовании спортивной школы олимпийского резерва «Тасма». Учреждение получило название «Спортивная школа олимпийского резерва «Физкультурно-спортивное объединение «Тасма» («СШОР «ФСО «Тасма»).

Диана Жиленкова
ОбществоСпорт Татарстан

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