В Казани переименуют спортивную школу олимпийского резерва «Тасма»

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В Казани переименуют спортивную школу олимпийского резерва «Тасма». Соответствующее постановление опубликовано в сборнике документов и правовых актов мэрии города.

Теперь учреждение получит название «Спортивная школа олимпийского резерва «Физкультурно-спортивное объединение «Тасма» («СШОР «ФСО «Тасма»). Кроме того, будут созданы дополнительные структурные подразделения — СШОР «Тасма» и СШОР по дзюдо.

В постановлении отмечается, что юридический адрес определен на ул. Гагарина, д. 56, а адрес обособленного подразделения обозначен на территории детского оздоровительного лагеря «Тасма»: озеро Лебяжье, 3в, корпус 12.

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В прошлом месяце в кабмине Татарстана подписали постановление о переименовании детских домов-интернатов для умственно отсталых детей. Так, ГКУ «Верхне-Отарский детский дом-интернат для умственно отсталых детей» переименовали в ГКУ «Верхне-Отарский детский дом-интернат, предназначенный для граждан, имеющих психические расстройства». Кроме того, переименовано ГКУ «Дербышкинский детский дом-интернат для умственно отсталых детей» в ГКУ «Дербышкинский детский дом-интернат, предназначенный для граждан, имеющих психические расстройства».

Диана Жиленкова