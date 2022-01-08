Казанское ПАТП №2 отменило закупку цифровых автомобильных тахографов
МУП «Пассажирское автотранспортное предприятие №2» из Казани отменило закупку цифровых автомобильных тахографов для автобусов. Причина — «пересмотр потребности и сроков оснащения», следует из информации на портале госзакупок.
Тендер на поставку и монтаж цифровых автомобильных тахографов ПАТП №2 объявило в декабря 2021-го. Начальная цена договора составляла 13,4 млн рублей.
В общей сложности на эту сумму, выделенную из собственных средств предприятия, планировалось закупить 278 тахографов. От подрядчика требовалось провести калибровку и активацию тахографа, заменить и установить датчики скорости и спидометра и т.д.
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