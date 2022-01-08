Новости бизнеса

16:37 МСК Все новости
Новости раздела
Бизнес

Казанское ПАТП №2 отменило закупку цифровых автомобильных тахографов

16:15, 08.01.2022
Казанское ПАТП №2 отменило закупку цифровых автомобильных тахографов
Фото: Максим Платонов (архив)

МУП «Пассажирское автотранспортное предприятие №2» из Казани отменило закупку цифровых автомобильных тахографов для автобусов. Причина — «пересмотр потребности и сроков оснащения», следует из информации на портале госзакупок.

Тендер на поставку и монтаж цифровых автомобильных тахографов ПАТП №2 объявило в декабря 2021-го. Начальная цена договора составляла 13,4 млн рублей.

В общей сложности на эту сумму, выделенную из собственных средств предприятия, планировалось закупить 278 тахографов. От подрядчика требовалось провести калибровку и активацию тахографа, заменить и установить датчики скорости и спидометра и т.д.

Татьяна Демина
БизнесТранспортУслуги Татарстан

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также
Фондовый рынок