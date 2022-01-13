В Главном здании ГМИИ Татарстана появился гид с дополненной реальностью

В Главном здании ГМИИ Татарстана появился гид по музеям России с технологией дополненной реальности «Артефакт». Об этом сообщает пресс-служба Минкультуры РТ.

На цифровой платформе доступна выставка «Коллекция классического искусства в Татарстане». ГМИИ РТ дважды отобрали для создания мультимедийного гида Artefact в рамках Национального проекта «Культура» (2019 и 2021 год).

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Для использования «Артефакта» посетителю музея нужно само приложения гида, его можно загрузить в цифровом магазине смартфона. Затем пользователю нужно загрузить данные выставки и навести камеру в приложении на само произведение.

Всю информацию рассказывают через аудиогид, а также «точки интереса», в рамках которой выделяется три наиболее интересные части экспоната с подробным описанием каждой. В Главном здании Артефакт доступен для экспозиций древнерусского и русского искусства на первом этаже музея.

В декабре сообщалось о планах запустить в Татарстане перед новогодними каникулами новый проект «Юллар. Строки про дороги».



Татьяна Леухина