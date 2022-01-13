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Сегодня в Татарстане ожидается снег, метель, порывистый ветер и до -9 градусов

05:26, 13.01.2022
Сегодня в Татарстане ожидается снег, метель, порывистый ветер и до -9 градусов
Фото: tatarmeteo.ru

В четверг, 13 января, в Татарстане прогнозируется облачная погода с прояснениями. Временами снег, днем в отдельных районах метель.

Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный умеренный, днем местами сильный порывами до 15 м/с, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.

Максимальная температура воздуха днем составит -4... -9 градусов. В Казани ожидается от -5 до -7 градусов. В Набережных Челнах синоптики прогнозируют от -10 до -13 градусов. На дорогах гололедица.

Общество Татарстан

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