В ФРГ заявили, что вступление Украины в НАТО сейчас не обсуждается

Вступление Украины в НАТО в настоящее время не обсуждается, заявил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрай, сообщает «РИА Новости».

Он подчеркнул, что принципы международного права по-прежнему действуют и не подлежат обсуждению, и «каждая страна имеет право самостоятельно решать, к какому союзу ей принадлежать».

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Во время переговоров по гарантиям безопасности в Женеве США и Россия не смогли достичь прогресса в вопросе о нерасширении НАТО. Тема нерасширения НАТО вызвала у американской стороны «очень серьезные возражения».

Как подчеркивал заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, для России важен вопрос невступления в НАТО Украины и Грузии. Эти страны не должны вступать в альянс, поскольку это вопрос национальной безопасности России.

Маргарита Головатенко