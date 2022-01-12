Российские авиакомпании перевезли 112 млн пассажиров по итогам 2021 года

По итогам 2021 года авиакомпании России перевезли порядка 112 млн пассажиров, сообщил министр транспорта Виталий Савельев.

Он отметил, что этот показатель сопоставим с показателями допандемийного 2019 года, когда компании перевезли 128 млн человек, сообщает ТАСС.

Внутренние перевозки достигли 89 млн пассажиров, рост по сравнению с 2019 годом составил 22%. Объем субсидирования воздушных перевозок в 2022 году составит рекордные 27,5 млрд рублей.

Фото: realnoevremya.ru

На субсидирование воздушных перевозок в 2021 году выделили рекордную сумма в 21,9 млрд рублей, тогда как в 2019 и 2020 годах было выделено по 15 млрд рублей. План на текущий год еще более оптимистичен, отметил Савельев, на указанные цели из федерального бюджета выделен беспрецедентный объем финансирования 27,5 млрд рублей, что позволит перевезти около 5 млн пассажиров.

Маргарита Головатенко