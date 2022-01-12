Исследование: в 2021 году медианная зарплата в Казани составила 35 тысяч рублей

В 2021 году в Казани заработная плата в массовых профессиях в среднем увеличилась на 17%. Так, в городе медианная зарплата оценивается в 35 тысяч рублей. Таковы результаты исследований аналитического центра сервиса «Авито. Работа».

Рост заработного предложения был зафиксирован в группах профессий «Транспорт, логистика» (13%) и «Строительство» (13%).

Фото: Максим Платонов

В группах профессий «Автомобильный бизнес» в столице Татарстана зарплата составляет 50 тысяч рублей, в «Транспорт и логистика» и «Строительство» — по 45 тысяч рублей.

В прошлом месяце сообщалось, что в Татарстане по итогам прошло года средняя зарплата превысила 44 тысячи рублей. Также в республике стабилизировался уровень безработицы и понизилась напряженность на рынке труда.



Диана Жиленкова