В лоукостере «Победа» ответили Аюповой на критику авиакомпании

Авиакомпания «Победа» ответила министру культуры Татарстана Ираде Аюповой на критику лоукостера. Как объяснили в компании, правила одинаковы для всех пассажиров и исключения для министров не делаются.

«Мы огорчены, что Вы остались очень недовольны вежливой просьбой агента на регистрации самостоятельно разместить ручную кладь в калибраторе для проверки габаритов», — говорится в сообщении, опубликованном в Instagram.

Фото: Максим Платонов (архив)

В свою очередь Аюпова отметила, что ее удивил тон ответа сотрудника на вопрос, нет ли у компании бирок, подтверждающих, что пассажир прошел калибратор. Затем министр удалила ответ и закрыла возможность комментировать ее пост в Instagram. Ответ министра успел зафиксировать «Татарстан-24».

Вчера Аюпова раскритиковала авиакомпанию «Победа» и попросила лоукостер сменить название. По ее словам, такого неуважения к людям, как в авиакомпании, редко где встретишь.

Диана Жиленкова