Сбежавший в Белоруссию солдат рассказал об убийстве более 240 беженцев на границе

Фото: кадр видео (архив)

Польский солдат Эмиль Чечко, сбежавший в Белоруссию, сообщил Следственному комитету Белоруссии об убийстве на польско-белорусской границе более 240 беженцев.



По его словам, с 8 июня 2021 года Чечко совместно с сослуживцами принимал участие в организованных убийствах в приграничной полосе и вблизи населенного пункта Семянувка в Польше. Он рассказал, что среди убитых были женщины и дети, а еще волонтеры.

СК Белоруссии ранее был намерен допросить сбежавшего из Польши Чечко после его слов об убийстве людей на польской границе.

Заместитель министра внутренних дел и администрации Польши Мачей Вонсик назвал эту историю об убийстве волонтеров на территории Польши возле границы «высосанной из пальца», сообщает RT.

В начале января пограничная охрана Польши подписала несколько соглашений на строительство заграждения на границе с Белоруссией.

Миграционный кризис на границе Польши и Белоруссии обострился в ноябре. Видео с многочисленными мигрантами, которые шли по трассе в Гродненской области, публиковались в социальных сетях. Беженцы передвигались по дороге вместе с детьми и багажом.

Маргарита Головатенко