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Погранохрана Польши подписала договоры на строительство заграждения на границе с Белоруссией

18:57, 04.01.2022
Погранохрана Польши подписала договоры на строительство заграждения на границе с Белоруссией
Фото: кадр видео (архив)

Пограничная охрана Польши подписала несколько соглашений на строительство заграждения на границе с Белоруссией. Об этом сообщил заместитель главы польского МВД Мачей Вонсик.

По его словам, протяженность объекта составит 186 км. Строительные работы будут проводиться сразу на четырех участках. Для этого необходимо 50 тонн стали, передает ТАСС.

Фото: кадр видео (архив)

Миграционный кризис на границе Польши и Белоруссии обострился в ноябре. Видео с многочисленными мигрантами, которые шли по трассе в Гродненской области, публиковались в социальных сетях. Беженцы передвигались по дороге вместе с детьми и багажом.

Диана Жиленкова
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