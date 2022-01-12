Российские торговые сети согласились ограничить наценки на продукты

Ретейлеры согласились ограничить наценки на продукты после предложения Федеральной антимонопольной службы (ФАС), говорится в сообщении ведомства.



После ряда проведенных совещаний с крупнейшими торговыми сетями служба предложила ретейлерам проработать механизмы ответственного ценообразования, чтобы взять на себя обязательства по снижению цен на социально значимые продовольственные товары.

Предложения о товарных позициях направили АО «Тандер» (торговые сети «Магнит» и «Дикси») и ООО «Корпоративный центр ИКС 5» (торговые сети «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель, «Чижик»). Они предложили ограничить максимальные уровни торговых наценок в 10%, торговая сеть «Бристоль» — в 10—15%. Ведомство рассматривает поступившие от компаний предложения.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее комментировал рост цен на продукты питания. По его словам, сдерживание цен на продукты будет осуществляться с помощью рыночного урегулирования и только рыночными методами.

Маргарита Головатенко