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За сутки в Казани произошло более 250 ДТП

07:39, 12.01.2022
За сутки в Казани произошло более 250 ДТП
Фото: realnoevremya.ru (архив)

За минувшие сутки в столице Татарстана произошло 255 ДТП. Есть пострадавшие. Так, случились три наезда на пешеходов и одно столкновение. Об этом сообщает телеграм-канал ГИБДД Казани.

Кроме того, во вторник в городе задержали шесть водителей, которые находились за рулем автомобиля в нетрезвом виде. Также у двух человек не было водительских прав. По подозрению в совершении преступлений в отделы полиции доставили двух горожан.

Фото: Максим Платонов

Вчера на город обрушился снегопад, из-за чего осложнилась ситуация на дорогах. Вечером пробки достигли 9 баллов. По прогнозам синоптиков, сегодня в Татарстане не ожидается существенных осадков. На территории республики прогнозируется облачная погода, днем местами небольшой снег.

Диана Жиленкова
Происшествия Татарстан

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