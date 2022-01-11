В Казани пробки вечером достигли 9 баллов
В Казани вечером образовались 9-балльные пробки. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Карты».
Огромные заторы образовались на улицах Достоевского, Аделя Кутуя, Вишневского, Николая Ершова, Родины, Бухарской, Технической. Движение затруднено на улицах Тихомирнова, Пушкина, Лево-Булачной, Арбузова, на Сибирском тракте, на проспекте Ямашева.
Также пробки образовались на улицах Чуйкова, Тэцевской, Петра Витера, Копылова, Воровского. Дорожная ситуация осложняется снежными заносами на дорогах.
По прогнозу сервиса, в 18.00 пробки будут достигать 8 баллов, а в 19.00 — семи.
В первый рабочий день в Казани пробки были 7-балльные.
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