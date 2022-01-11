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В Казани пробки вечером достигли 9 баллов

17:53, 11.01.2022
В Казани пробки вечером достигли 9 баллов
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Казани вечером образовались 9-балльные пробки. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Карты».

Огромные заторы образовались на улицах Достоевского, Аделя Кутуя, Вишневского, Николая Ершова, Родины, Бухарской, Технической. Движение затруднено на улицах Тихомирнова, Пушкина, Лево-Булачной, Арбузова, на Сибирском тракте, на проспекте Ямашева.

Также пробки образовались на улицах Чуйкова, Тэцевской, Петра Витера, Копылова, Воровского. Дорожная ситуация осложняется снежными заносами на дорогах.

Фото: скриншот

По прогнозу сервиса, в 18.00 пробки будут достигать 8 баллов, а в 19.00 — семи.

В первый рабочий день в Казани пробки были 7-балльные.

Татьяна Леухина
ОбществоИнфраструктураАвто Татарстан

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