В мэрии Казани рассказали, когда начнут закрываться елочные городки

В Казани елочные городки начнут закрываться после 16 января. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы РТ в telegram-канале.

Финальным праздничным мероприятием станет «Добрый каток». Мероприятие пройдет 15 января в 13.00 в парке «Черное озеро». На нем проведут благотворительный аукцион, все вырученные средства передадут в фонды им. Анжелы Вавиловой и «Забота».

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Напомним, на площадке около «Чаши», где установлена главная елка города, Новый год встретили 34 тысячи жителей и гостей столицы Татарстана.

