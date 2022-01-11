Новости общества

19:08 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В мэрии Казани рассказали, когда начнут закрываться елочные городки

18:52, 11.01.2022
В мэрии Казани рассказали, когда начнут закрываться елочные городки
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Казани елочные городки начнут закрываться после 16 января. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы РТ в telegram-канале.

Финальным праздничным мероприятием станет «Добрый каток». Мероприятие пройдет 15 января в 13.00 в парке «Черное озеро». На нем проведут благотворительный аукцион, все вырученные средства передадут в фонды им. Анжелы Вавиловой и «Забота».

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Напомним, на площадке около «Чаши», где установлена главная елка города, Новый год встретили 34 тысячи жителей и гостей столицы Татарстана.

ОбществоИнфраструктура Татарстан

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также