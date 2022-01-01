34 тысячи казанцев и гостей города встретили Новый год на площадке около Чаши

В Казани на площадке около Чаши, где установлена главная елка города, Новый год встретили 34 тысячи жителей и гостей столицы Татарстана. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

Собравшиеся люди смотрели новогодние обращения президентов России и Татарстана Владимира Путина и Рустама Минниханова, танцевали и слушали новогодние хиты и популярные песни в исполнении групп «Хитобои» и «Веселые Волгари».

Также был организован праздник на катке в парке «Черное озеро». Новый год здесь встретили 1,7 тысяч человек. В обоих местах всего присутствовало 35,7 тысяч человек.

Фото: Максим Платонов

О том, куда можно будет сходить в Казани на новогодних каникулах, — в подробном гиде «Реального времени».

Дарья Акимова