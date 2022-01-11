Ирина Волынец предложила пожизненно сажать впервые осужденных за педофилию

Уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец выступила с предложением пожизненно лишать свободы педофилов, даже если преступление было совершено ими впервые. Об этом сообщает RT.

Она направила соответствующее обращение авторам законопроекта о пожизненном заключении для педофилов-рецидивистов Павлу Крашенинникову, Андрею Турчаку и Александру Хинштейну. Сам законопроект был внесен в Госдуму в сентябре 2021 года. 21 декабря того же года он был принят.

По мнению Волынец, педофилия не лечится и не исправляется, поэтому преступников нужно сразу изолировать от общества навсегда. Также она добавила, что недавняя трагедия в Костроме с пятилетней девочкой лишнее доказательство того, что закон стоит ужесточить.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Ранее Волынец предложила наделить одного из членов семьи правом использования средств материнского капитала на дорогостоящее лечение ребенка, выходящее за рамки ОМС, или реабилитационные процедуры.

Дарья Акимова