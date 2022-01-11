Ирина Волынец предложила пожизненно сажать впервые осужденных за педофилию
Уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец выступила с предложением пожизненно лишать свободы педофилов, даже если преступление было совершено ими впервые. Об этом сообщает RT.
Она направила соответствующее обращение авторам законопроекта о пожизненном заключении для педофилов-рецидивистов Павлу Крашенинникову, Андрею Турчаку и Александру Хинштейну. Сам законопроект был внесен в Госдуму в сентябре 2021 года. 21 декабря того же года он был принят.
По мнению Волынец, педофилия не лечится и не исправляется, поэтому преступников нужно сразу изолировать от общества навсегда. Также она добавила, что недавняя трагедия в Костроме с пятилетней девочкой лишнее доказательство того, что закон стоит ужесточить.
Ранее Волынец предложила наделить одного из членов семьи правом использования средств материнского капитала на дорогостоящее лечение ребенка, выходящее за рамки ОМС, или реабилитационные процедуры.
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