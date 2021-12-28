Волынец предложила разрешить использовать маткапитал на дорогостоящее лечение ребенка

Одного из членов семьи можно наделить правом использования средств материнского капитала на дорогостоящее лечение ребенка, выходящее за рамки ОМС, или реабилитационные процедуры. С таким предложением выступила уполномоченный по правам ребенка в Татарстане, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец.



Выводы о необходимости дополнения сферы применения материнского капитала сделаны из поступающих в Аппарат уполномоченного по правам ребенка в РТ обращений. Семьи сталкиваются с неожиданно установленным ребенку сложным диагнозом, частичной или полной утратой здоровья вследствие несчастного случая или ДТП. До момента установления инвалидности это требует от родителей значительных финансовых затрат, указала омбудсмен.

В данной ситуации одним из вариантов поддержки семей становится наделение одного из членов семьи правом на использование средств материнского капитала на эти цели, сообщает RT.

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов (архив)

Ранее Волынец предлагала запретить изымать за долги купленное на средства материнского капитала жилье.

Маргарита Головатенко