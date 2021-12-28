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Волынец предложила разрешить использовать маткапитал на дорогостоящее лечение ребенка

07:21, 28.12.2021
Волынец предложила разрешить использовать маткапитал на дорогостоящее лечение ребенка
Фото: realnoevremya.ru

Одного из членов семьи можно наделить правом использования средств материнского капитала на дорогостоящее лечение ребенка, выходящее за рамки ОМС, или реабилитационные процедуры. С таким предложением выступила уполномоченный по правам ребенка в Татарстане, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец.

Выводы о необходимости дополнения сферы применения материнского капитала сделаны из поступающих в Аппарат уполномоченного по правам ребенка в РТ обращений. Семьи сталкиваются с неожиданно установленным ребенку сложным диагнозом, частичной или полной утратой здоровья вследствие несчастного случая или ДТП. До момента установления инвалидности это требует от родителей значительных финансовых затрат, указала омбудсмен.

В данной ситуации одним из вариантов поддержки семей становится наделение одного из членов семьи правом на использование средств материнского капитала на эти цели, сообщает RT.

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов (архив)

Ранее Волынец предлагала запретить изымать за долги купленное на средства материнского капитала жилье.

Маргарита Головатенко
ОбществоВластьЭкономика Татарстан

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