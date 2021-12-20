В Татарстане в декабре самым большим спросом пользуется вакансия продавца-кассира

В Татарстане в декабре работодатели разместили больше всего вакансий для продавцов-кассиров, выяснили аналитики онлайн-сервиса по поиску работы SuperJob.



Второе место по популярности вакансий заняли водители, тройку замкнули складские рабочие — грузчики, комплектовщики и сборщики. В пятерку вошли менеджеры по продажам и специалисты по работе с клиентами, а еще курьеры.

К увеличению спроса на соответствующие профессии привело развитие e-commerce, считает глава исследовательского центра SuperJob Наталья Голованова. По ее словам, вакансий для линейного персонала в ретейле стало больше, и основной прирост обеспечил продуктовый сегмент. Число вакансий для IT-специалистов в республике увеличилось за счет распространения удаленного режима работы.

А вот в сфере строительства все еще наблюдается дефицит кадров: отрасль конкурирует за персонал со службами доставок и логистическими компаниями.

Наибольшие показатели годового прироста спроса на персонал показали курьерская служба, сфера транспорта и логистики и сфера информационных технологий. Также высокие показатели продемонстрировали сферы продаж и строительства.

Фото: pixabay.com

Татарстан оказался среди регионов, наиболее нуждающихся в притоке специалистов. Открытыми в Татарстане по состоянию на октябрь оставались 61,7 тыс. вакансий.

Маргарита Головатенко