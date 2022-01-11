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«Не Дзюба 100%»: стало известно, кто поедет на сборы «Рубина»

13:37, 11.01.2022
«Не Дзюба 100%»: стало известно, кто поедет на сборы «Рубина»
Фото: fc-zenit.ru

«Рубин» объявил состав на первый зимний сбор в Турции и в графе «нападающие» указал «не Дзюба 100%», таким образом с иронией отозвавшись на слова гендиректора «Зенита» Александра Медведева. Он ранее заявлял, что Дзюба точно останется в клубе Санкт-Петербурга.

Отметили взятых на просмотр игроков. В их число вошли защитники Илья Вахания, Егор Тесленко, полузащитник Михаил Стрельник, вратарь Евгений Спиряков.

Первый сбор придется на период с 11 по 23 января, второй — с 27 января по 8 февраля, третий — с 12 по 24 февраля. На первом сборе запланированы контрольные матчи с командами «Факел» (Воронеж) — 20 января, «Висла Плоцк» (Польша) — 23 января.

По информации СМИ, питерский клуб «Зенит» не хочет продавать Артема Дзюбу казанскому «Рубину», так как у футболиста заключено много контрактов с различными компаниями. Известно, что «Рубин» не обращался к «Зениту» по вопросу перехода Дзюбы в казанский клуб. Однако не исключено, что это произойдет.

Маргарита Головатенко
СпортФутбол Татарстан

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