«Не Дзюба 100%»: стало известно, кто поедет на сборы «Рубина»

«Рубин» объявил состав на первый зимний сбор в Турции и в графе «нападающие» указал «не Дзюба 100%», таким образом с иронией отозвавшись на слова гендиректора «Зенита» Александра Медведева. Он ранее заявлял, что Дзюба точно останется в клубе Санкт-Петербурга.



Отметили взятых на просмотр игроков. В их число вошли защитники Илья Вахания, Егор Тесленко, полузащитник Михаил Стрельник, вратарь Евгений Спиряков.

Первый сбор придется на период с 11 по 23 января, второй — с 27 января по 8 февраля, третий — с 12 по 24 февраля. На первом сборе запланированы контрольные матчи с командами «Факел» (Воронеж) — 20 января, «Висла Плоцк» (Польша) — 23 января.

Отправляемся в Турцию на #РубиновыеСборы



Список тех, кто едет и кто нет pic.twitter.com/wL0ECJJbJ4 — «Рубин» Казань (@fcrk) January 11, 2022

По информации СМИ, питерский клуб «Зенит» не хочет продавать Артема Дзюбу казанскому «Рубину», так как у футболиста заключено много контрактов с различными компаниями. Известно, что «Рубин» не обращался к «Зениту» по вопросу перехода Дзюбы в казанский клуб. Однако не исключено, что это произойдет.

Маргарита Головатенко