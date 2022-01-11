Жительница Альметьевска обвиняется в убийстве своей 64-летней матери

42-летняя жительница Альметьевска обвиняется в убийстве. Об этом сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по Татарстану Андрей Шептицкий.

По версии следствия, в ночь на 8 января у обвиняемой, которая находилась в нетрезвом виде, произошел конфликт с 64-летней матерью. Поводом для ссоры послужило психическое заболевание пенсионерки. Обвиняемая ударила мать ножом и легла спать. Лишь спустя некоторое время она обнаружила, что мать не подает признаков жизни. Женщина вызвала на место происшествия медиков.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Судом в отношении женщины избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Выясняются все детали произошедшего.

В прошлом месяце жителя Татарстана, который убил ветерана Великой Отечественной войны, приговорили к 20 годам лишения свободы.

Диана Жиленкова