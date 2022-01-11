В новогодние праздники чаще всего казанцы летали в Москву и Хургаду

В новогодние праздники в казанском аэропорту было осуществлено 470 рейсов. Это на 46% больше, чем за аналогичный период в 2020 — 2021 гг. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта.

Самыми популярными направлениями внутри страны стали Москва, Сочи, Краснодар, Симферополь и Минеральные Воды. В общей сложности на внутренних линиях было обслужено 78,4 тысячи пассажиров. Что касается международных рейсов, чаще всего производились вылеты в Хургаду, Шарм-эль-Шейх, Стамбул, Дубай и Анталью.

Фото: Максим Платонов

Отмечается, что в период с 31 декабря 2021 года по 9 января 2022 года значительно увеличился спрос на международные перевозки по сравнению с аналогичным периодом 2020 — 2021 гг. Так, в эти новогодние праздники было обслужено 26,7 тысячи пассажиров, что почти в 3 раза больше (на 194,3%), чем в предыдущие.

Вчера сообщалось, что с марта Азербайджанская авиакомпания Buta Airways начнет выполнять рейсы в Казань и Уфу.

Диана Жиленкова