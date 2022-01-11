В новогодние праздники аэропорт Казани обслужил более 105 тысяч пассажиров

Международный аэропорт «Казань» им. Габдуллы Тукая в период с 31 декабря 2021 года по 9 января 2022 года обслужил 105,2 тыс. пассажиров. Это на 47,4% больше аналогичного периода 2020—2021. Всего выполнено 470 рейсов, прирост составил 46%, сообщили «Реальному времени» в пресс-службе аэропорта.



На федеральных линиях обслужили 78,4 тыс. пассажиров, что на 26% больше прошлого аналогичного периода. Традиционно самыми востребованными направлениями были Москва — 3, 8 тыс. пассажиров, Сочи — 8,4 тыс., Краснодар — 2,1 тыс., Симферополь — 1,7 тыс. и Минеральные Воды — 1,5 тыс. пассажиров.

Международные рейсы тоже продемонстрировали существенный рост объемов перевозок. Было обслужено 26,7 тыс. пассажиров, а это почти в три раза больше (на 194,3%) аналогичного периода 2020—2021. Чаще всего пассажиры направлялись в Египет: Хургада — 5,2 тыс. пассажиров и Шарм-эль-Шейх — 4,8 пассажиров. Популярными были вылеты в Стамбул — 4,4 тыс., Дубай — 2,1 тыс. и Анталью — 2 тыс.

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Маргарита Головатенко