Азербайджанский лоукостер будет выполнять рейсы в Казань и Уфу в марте

Азербайджанская авиакомпания Buta Airways начнет выполнять рейсы в Казань и Уфу с марта. Об этом заявили в пресс-службе компании.

Специальные рейсы будут осуществляться из Международного аэропорта Гейдар Алиев два раза в неделю. Полеты по маршруту Баку — Казань — Баку запустят с 16 марта. Перелеты будут выполняться по средам и субботам. Рейсы по направлению Баку — Уфа — Баку стартуют 17 марта и будут выполняться по четвергам и воскресеньям.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Из-за эпидемиологической ситуации авиакомпания предлагает билеты только по двум тарифам — «Стандарт» и «Супер». К полету допустят только тех, кому он разрешен в рамках действующих ограничений, пишет ТАСС.



В январе из Нальчика в Казань пустят пробный авиарейс. Первый полет из столицы Кабардино-Балкарской Республики состоится 15 января. Если маршрут будет востребованным, он станет постоянным.

Татьяна Леухина