В Казани за новогодние праздники произошло около 300 преступлений

Фото: Максим Платонов (архив)

На «деловом понедельнике» в мэрии заместитель начальника управления МВД по Казани Валерий Саматошенков рассказал о преступлениях, совершенных в городе в первые дни 2022 года. За новогодние праздники в столице Татарстана зарегистрировали одно убийство и три случая умышленного причинения тяжкого вреда здоровью.

Всего за январские выходные в Казани произошло около 300 преступлений. Большая часть из них были направлены против собственности — более 200.

— Всплеска криминогенной активности допущено не было, — констатировал спикер.



Чаще всего преступления совершались на улицах или в общественных местах — 130, уточнил Саматошенков. Однако в местах, где проходили новогодние мероприятия, преступлений не зарегистрировали.

Перед 31 декабря власти Татарстана рассказывали, что в новогоднюю ночь на площадках почти 200 елочных городков в республике следить за порядком отправят более 2 тысяч сотрудников полиции и около 1 тысячи росгвардейцев.



Фото: Максим Платонов (архив)

1 января сообщалось, что в Татарстане возбудили уголовное дело после ссоры в новогоднюю ночь двух молодых людей, в ходе которой один ударил другого ножом. Происшествие случилось 31 декабря 2021-го около полуночи в селе Матюшино Верхнеуслонского района на улице Центральной.

