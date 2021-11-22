В Казани ликвидировали свалку площадью 4,6 тысяч квадратных метров

В Казани была оперативно ликвидирована свалка на улице Заслонова площадью 4691 квадратный метр. Об этом сообщается на сайте Минэкологии Татарстана.

Сообщение о незаконной свалке поступило от граждан в адрес Центрального территориального управления Минэкологии РТ. На место выехали инспекторы и зафиксировали несанкционированное размещение отходов. В основном, мусор представлял из себя битые кирпичи, остатки фундамента и плит.

В отношении собственника участка был составлен протокол по ч.1 ст.8.2. КоАП РФ «Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при сборе, накоплении, транспортировании, обработке, утилизации или обезвреживании отходов производства и потребления». Сообщается, что сейчас свалка ликвидирована.

Недавно в Лаишевском районе Татарстана была ликвидирована свалка площадью 123 квадратных метра.



Дарья Акимова