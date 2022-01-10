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Шерман: США и Россия провели дискуссии для уточнения позиций, а не переговоры

20:59, 10.01.2022
Шерман: США и Россия провели дискуссии для уточнения позиций, а не переговоры
Фото: pixabay.com

Завершившиеся в Женеве консультации России и Соединенных Штатов носили формат дискуссии для уточнения позиций, а не переговоров. Об этом заявила первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман.

— Сегодня состоялась дискуссии для лучшего понимания друг друга, а также приоритетов и пунктов озабоченности друг друга, — приводит ТАСС ее слова.

Фото: vk.com/mid

Американская сторона на этой неделе примет решение о продолжении переговоров с Россией по итогам всех контактов.

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков назвал сегодняшние переговоры сложными, глубокими и конкретными. По его словам, американская сторона серьезно подошла к предложениям России по гарантиям безопасности. В то же время он отметил, что переговоры двух стран по гарантиям безопасности должны вестись в ускоренном режиме.

Татьяна Леухина
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