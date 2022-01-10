Рябков заявил, что переговоры с США по безопасности должны идти в ускоренном режиме

Переговоры России с США и НАТО по гарантиям безопасности должны идти в ускоренном режиме. Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.

— Сейчас мы должны просто на порядок ускориться здесь. Не может быть и речи о столь продолжительной работе, — сказал он.

Дипломат не считает безнадежными переговоры с американской стороной.

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— Я думаю, что полезность проведенных в Женеве [переговоров] состоит в том, что впервые мы смогли поговорить по вопросам, которые раньше существовали незримо.

Встреча делегаций России и США по гарантиям безопасности может пройти в короткие сроки, если будет согласована. Рябков добавил, что на прошедших сегодня переговорах не было достигнуто прогресса по теме нерасширения НАТО.

Переговоры начались около 11:00 по московскому времени и продолжались более 7,5 часа. Встреча проходила на территории постпредства США в Женеве. На брифинге по ее итогам Рябков заявил, что переговоры были сложными, глубокими и конкретными. Американская сторона серьезно подошла к предложениям России по гарантиям безопасности.



Татьяна Леухина