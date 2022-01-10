В новогодние праздники казанцы совершили более 2,3 млн поездок в общественном транспорте

В Казани в праздничные дни жители города совершили более 2,3 млн поездок в общественном транспорте. Об этом рассказал и.о. председателя Комитета по транспорту Марат Хисамутдинов.

Отмечается, что в этот период городской транспорт работал по графикам выходного дня. Однако в канун Нового года 73 единицы подвижного состава курсировали до полуночи. Работа общественного транспорта возобновилась 1 января в 7.00.



Фото: realnoevremya.ru (архив)

В праздничные дни продолжилась и проверка соблюдения антиковидных мер в общественном транспорте. Речь идет о наличии маски и QR-кода. В общей сложности было проверено свыше 2,3 тысячи транспортных средств.

Утром сообщалось, что в новогодние праздники в электротранспорте Казани выявили 50 человек без QR-кодов.

Диана Жиленкова