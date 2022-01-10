В районных администрациях Казани изменились телефонные номера
В мэрии Казани представили обновленные телефонные номера районных администраций. Изменения произошли в следующих точках:
- Администрация Авиастроительного и Ново-Савиновского районов — 223-22-33.
- Администрация Вахитовского и Приволжского районов — 223-21-11.
- Администрация Кировского и Московского районов — 223-29-99.
- Администрация Советского района — 223-20-00
- Префектура «Старый город» — 221-49-99
Кроме того, с сегодняшнего дня в столице Татарстана изменился режим работы муниципальных парковок. Так, в будни плата за парковку будет взыматься с 08.00 до 19.00. В выходные, а также праздничные дни парковки будут функционировать без взимания платы.
Диана ЖиленковаОбщество Татарстан
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