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В районных администрациях Казани изменились телефонные номера

12:19, 10.01.2022
В районных администрациях Казани изменились телефонные номера
Фото: pxhere.com

В мэрии Казани представили обновленные телефонные номера районных администраций. Изменения произошли в следующих точках:

  • Администрация Авиастроительного и Ново-Савиновского районов — 223-22-33.
  • Администрация Вахитовского и Приволжского районов — 223-21-11.
  • Администрация Кировского и Московского районов — 223-29-99.
  • Администрация Советского района — 223-20-00
  • Префектура «Старый город» — 221-49-99
Фото: pixabay.com

Кроме того, с сегодняшнего дня в столице Татарстана изменился режим работы муниципальных парковок. Так, в будни плата за парковку будет взыматься с 08.00 до 19.00. В выходные, а также праздничные дни парковки будут функционировать без взимания платы.

Диана Жиленкова
Общество Татарстан

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