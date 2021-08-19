«Стоит очередь из инвесторов, которые готовы купить помещение под сдачу в аренду»

Фото: Олег Тихонов

«Коммерческая недвижимость сейчас переживает не самые лучшие времена»

Пандемия коронавируса, разразившаяся в мире в прошлом году, задала свои тренды во многих сферах жизни, в том числе и на рынке коммерческой недвижимости. В эпоху «ковидных» ограничений, как заявляют эксперты, бизнесмены предпочитают приобретать помещения не под свой бизнес, а для сдачи в аренду — это менее рискованно для них. Выигрывают только самые интересные предложения, демонстрирующие соответствие цены и качества.

— Коммерческая недвижимость сейчас переживает не самые лучшие времена, — заявил «Реальному времени» президент Гильдии риелторов РТ Андрей Савельев.

Виной всему — период локдауна. По словам эксперта, сейчас на рынке сформировалась двоякая ситуация: с одной стороны, есть дефицит коммерческой недвижимости в некотором классе, а с другой — профицит.

К остро востребованной, но с невысоким предложением коммерческой недвижимости он отнес, например, торговые помещения на первой линии на первом этаже с отдельным входом, с хорошим трафиком.

— Можно даже сказать, стоит очередь из инвесторов, которые готовы купить помещение под сдачу в аренду, — обратил внимание Савельев на их популярность. — И другой сегмент, например, офисная недвижимость при отсутствии парковки — вот такие офисы прям стоят, — заявил эксперт. По его словам, цена на них в таких условиях падает.

Директор агентства недвижимости «Авангард-Риэлт» Вячеслав Егоров считает, что тренд сформировался в сторону приобретения коммерческой недвижимости в новостройках. Для покупателей это проще: они могут сами сделать там ремонт, исходя из потребностей своего бизнеса, тогда как при покупке «вторички» они могут столкнуться с проблемами (что-то сделано не так и т.д.). Вторичная недвижимость на рынке к тому же, по его словам, переоценивается.

— Объектов много выставлено на продажу, но реальные сделки проходят только по самым интересным предложениям с точки зрения цены и качества и соответствия, потому что многие объекты переоценены, — рассказал Егоров «Реальному времени».

По его словам, предложения крупной и дорогой коммерческой недвижимости на рынке есть, но реальных покупателей на нее находится мало. «В разы меньше», — утонил Егоров. На достаточно небольшую активность по сравнению с прошлыми годами в сфере коммерческой недвижимости повлияла, в частности, пандемия.

Другой тренд, который, по его мнению, сформировался на рынке под влиянием COVID-19 и ограничений, введенных на фоне распространения вируса, — это приобретение коммерческой недвижимости с целью ее последующей сдачи в аренду. Арендный бизнес более стабильный, арендаторы есть, считает Егоров. Если уйдет один арендодатель — помещение можно сдать другому. Действующие предприниматели, если и покупают недвижимость, делают это, как правило, с целью расширения своего бизнеса.

— Если мы берем Казань, например, то очень серьезный рост цен произошел на первичном рынке, проще было купить квартиры и продавать их, если мы говорим о каких-то мелких или средних, или чуть выше средних инвестициях, то это как бы тренд вот такой, — добавил Егоров.



Сделки года, по мнению экспертов

Гендиректор АН А-Development Мурат Ахмеров в свою очередь заявил, что на рынке недвижимости наметился тренд на сделки с залоговыми активами. Среди наиболее громких и значимых сделок на рынке коммерческой недвижимости в Татарстане он отметил продажу казанского торгового комплекса «Модная семья», который ушел с торгов за 188 млн рублей — половину от первоначальной цены, по которой его выставляли в сентябре 2018 года. Покупателем стала компания «Инвест-недвижимость», которая входит в периметр бизнеса ООО «Скай Девеломпент» Андрея Чекашова. В марте 2021 года компания приобрела с других торгов по банкротству развлекательный комплекс Fun24 — за 136 млн рублей, в 13 раз меньше стартовой цены.

Не менее резонансной, по мнению Ахмерова, стала покупка «Связьинвестнефтехимом» комплекса зданий бывшей фабрики «Спартак» в центре Казани. Фактически собственником зданий стал Татарстан. Кроме СИНХа на торги тогда заявился только один покупатель — томский бизнесмен Григорий Соломенников, собственник и директор ООО «Аукционная компания «АСТА».



Судьбу комплекса зданий и земельного участка, выставленных за 1,364 млрд рублей, решили 5 миллионов: Соломенников, выступавший на торгах как частное лицо, предложил 546 млн рублей, СИНХ — 551 млн. В лот вошли: пять земельных участков общей площадью 34,76 тыс. кв. м, восемь зданий, из которых интерес для реализации коммерческих проектов представляют 7-этажный производственный корпус общей площадью 21,6 тыс. кв. м и здание транспортного цеха площадью 1,3 тыс. кв. м.

В июле комплекс зданий посетил президент Татарстана Рустам Минниханов, который предложил рассмотреть вариант преобразования основного здания в формат open space. На помещение в «Спартаке» тем временем уже претендует «Молодежный Театр на Булаке», которому грозит выселение из здания на ул. Право-Булачной, 13.

Судьба «Спартака» пока не решена. Фото: пресс-служба президента РТ

Савельев же отметил, с точки зрения, «что новый покупатель принял решение о сносе всего комплекса и строительстве там чего-то другого», резонансной стала продажа ТРК «Ривьера». В конце прошлого года здание выкупили бизнесмены Игорь Евтушок и Валерий Кравцун — основатели петербургской компании Kravt Invest. Комплекс продали не с первого раза и по рекордно низкой цене — вдвое ниже первоначально заявленной стоимости: за 418 млн рублей при стартовой цене почти в 900 миллионов.



В апреле 2021-го стало известно, что ТРК сносят, а уже летом стартовал открытый архитектурный конкурс на лучшую концепцию благоустройства на правом берегу Казанки, где сейчас располагается развлекательный комплекс. Жюри, правда, так и не смогло определиться с победителем.



Площадь коммерческой недвижимости в Казани растет

Аналитики сервиса «Avito Недвижимость» в августе выяснили, что наиболее востребованными у предпринимателей из Казани были помещения свободного назначения (ПСН) и офисы. Они составили соответственно 16% и 54% от общего числа запросов пользователей в сегменте купли-продажи коммерческой недвижимости. В аналогичных категориях на рынке аренды их доля составила 34% и 35% соответственно.

Спрос на покупку коммерческой недвижимости во втором квартале 2021-го вырос на 5% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. В то же время по сравнению с предыдущим кварталом показатель оказался ниже на 22%. Более половины запросов (54%) приходилось на помещения свободного назначения.

В июне открылся элитный МФК на Право-Булачной, 51 (на месте бывшего комбината «Здоровье»). Фото: Ринат Назметдинов

Стоит отметить, что в этом году рынок коммерческой недвижимости Казани пополнился новыми бизнес-центрами. В совокупности объем предложений увеличится примерно на 30 тысяч кв. м, или на 5%. Так, в июне открылся элитный МФК на Право-Булачной, 51 (на месте бывшего комбината «Здоровье»), о строительстве которого «Реальное время» подробно рассказывало. В этом месяце вводится в эксплуатацию первая очередь бизнес-парка «Азинский» в Советском районе города, где откроется офисный центр Orange.



В предстоящие 4 года в Казани заявлено к строительству еще 14 объектов коммерческой недвижимости общей площадью 414 тыс. кв. м. Если все объекты будут реализованы, то арендуемая площадь офисных центров в столице Татарстана к концу 2026 года увеличится на 56% процентов, считают эксперты, добавляя, что большинство новых проектов заявлены в Советском районе (230,5 тыс. кв. м).



Вместе с тем казанские девелоперы начинают развивать новый формат гибких и открытых пространств в офисах — коворкинги. Сейчас в Казани их почти полтора десятка. Общая площадь — 11 363 кв. м, в том числе некоммерческих коворкингов площадью 1 240 кв. м («Авиатор» в одноименном технопарке, коворкинги в ДК «Московский» и ДК «Сайдаш»). В дополнение к ним можно отнести два объекта в формате управляемых мини-офисов — Alliance Business Centers и БЦ «Мастер», и более восьми антикафе, где можно работать с ноутбуком.

Татьяна Демина