В мэрии Казани рассказали, куда можно сходить в последний день новогодних каникул
В парках и скверах столицы Татарстана продолжается развлекательная программа. В последний день новогодних каникул жители Казани смогут посетить праздничное представление и покататься на коньках. Об этом сообщили в мэрии города.
- Новогоднее представление стартует в 16.00 в парке «Крылья Советов».
- Вечеринка на катке в парке «Черное озеро» состоится в 18.00.
Кроме того, этим утром в городе стартовал лыжный турнир.
Изначально в дни новогодних каникул в городе запланировали 87 бесплатных мероприятий. Они продолжатся до 15 января. Помимо культурных объектов, в Казани действуют спортивные площадки, лыжные базы.
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