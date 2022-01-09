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В мэрии Казани рассказали, куда можно сходить в последний день новогодних каникул

11:38, 09.01.2022
В мэрии Казани рассказали, куда можно сходить в последний день новогодних каникул
Фото: Максим Платонов

В парках и скверах столицы Татарстана продолжается развлекательная программа. В последний день новогодних каникул жители Казани смогут посетить праздничное представление и покататься на коньках. Об этом сообщили в мэрии города.

  • Новогоднее представление стартует в 16.00 в парке «Крылья Советов».
  • Вечеринка на катке в парке «Черное озеро» состоится в 18.00.
Фото: kzn.ru

Кроме того, этим утром в городе стартовал лыжный турнир.

Изначально в дни новогодних каникул в городе запланировали 87 бесплатных мероприятий. Они продолжатся до 15 января. Помимо культурных объектов, в Казани действуют спортивные площадки, лыжные базы.

Диана Жиленкова
Общество Татарстан

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