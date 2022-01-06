В Казахстан прибыли первые российские подразделения из состава миротворческих сил ОДКБ

Фото: Максим Платонов (архив)

В Казахстан, где продолжаются массовые беспорядки, прибыли первые российские подразделения из состава миротворческих сил Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Перед ними стоит задача охранять важные государственные и военные объекты и содействовать силам правопорядка страны.

Кроме того, в Казахстан в составе сил ОДКБ направляются подразделения 45-й отдельной бригады спецназа ВДВ России, ивановского и ульяновского соединений ВДВ, пишет «РИА Новости».

ОДКБ принял решение направить миротворческие силы в Казахстан накануне. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в связи с массовыми протестами попросил лидеров ОДКБ оказать содействие Казахстану в преодолении «террористической угрозы». В ОДКБ, помимо Казахстана, входят Россия, Армения, Беларусь, Киргизия и Таджикистан.



Татьяна Демина