Сомнолог КФУ рассказала, как повысить качество сна

Руководитель лаборатории сна Университетской клиники КФУ Лилия Шагиахметова рассказала, как уберечься от нарушений качества сна. Для этого стоит не снижать физическую активность с наступлением осени.

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По словам Лилии Шагиахметовой, уменьшение светового дня осенью неблагоприятно сказывается на человеке. С наступлением холодов люди чаше проводят время в закрытых помещениях, а не на свежем воздухе. Это влияет на качество сна.

«Чем больше физическая нагрузка, тем крепче сон. Несмотря на погодные условия необходимо совершать прогулки на свежем воздухе», — уверена сомнолог.

Также специалист советует не пользоваться гаджетами перед сном и не читать негативную информацию, которая может вызвать стресс. Предпочтение стоит отдать чтению книг.

Также пандемия коронавируса повлияла на нарушение сна татарстанцев.

Ольга Шагиева