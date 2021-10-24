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Сомнолог КФУ рассказала, как повысить качество сна

01:21, 24.10.2021
Сомнолог КФУ рассказала, как повысить качество сна
Фото: media.kpfu.ru

Руководитель лаборатории сна Университетской клиники КФУ Лилия Шагиахметова рассказала, как уберечься от нарушений качества сна. Для этого стоит не снижать физическую активность с наступлением осени.

Фото: pixabay.com

По словам Лилии Шагиахметовой, уменьшение светового дня осенью неблагоприятно сказывается на человеке. С наступлением холодов люди чаше проводят время в закрытых помещениях, а не на свежем воздухе. Это влияет на качество сна.

«Чем больше физическая нагрузка, тем крепче сон. Несмотря на погодные условия необходимо совершать прогулки на свежем воздухе», — уверена сомнолог.

Также специалист советует не пользоваться гаджетами перед сном и не читать негативную информацию, которая может вызвать стресс. Предпочтение стоит отдать чтению книг.

Также пандемия коронавируса повлияла на нарушение сна татарстанцев.

Ольга Шагиева
Общество Татарстан

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