В Казани пройдет чемпионат России по спортивной гимнастике

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

В Казани в 2022 году пройдет чемпионат России по спортивной гимнастике. Об этом сообщила старший тренер национальной команды и член президиума Федерации спортивной гимнастики России Валентина Родионенко.

Соревнования будут раздельными: с 4 по 10 апреля пройдут состязания женщин и юниорок, с 11 по 17 апреля — мужчин и юниоров.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

— Выбор такого формата связан с тем, что чемпионат Европы в этом году также будет раздельным, — передает ТАСС слова Родионенко.

Чемпионат станет одним из этапов отбора на первенство Европы, которое пройдет в Мюнхене.

Татьяна Леухина