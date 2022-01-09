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Российский гонщик попал в аварию на седьмом этапе «Дакара»

15:36, 09.01.2022
Российский гонщик попал в аварию на седьмом этапе «Дакара»
Фото: instagram.com/snagracing

Российский гонщик Сергей Карякин попал в аварию на седьмом этапе ралли-рейда «Дакар» в Саудовской Аравии. Он не сможет продолжить свое выступление в соревнованиях.

Штурман команды SnagRacind Антон Власюк сообщил в Instagram, что произошло лобовое столкновение мотовездеходов. Восстановить машину после такого удара невозможно.

— Для нас гонка закончена. Авария произошла примерно на скорости 100 км/ч. У итальянского штурмана, похоже, перелом позвоночника. Авария очень серьезная, — сказал Карякин на видео, опубликованном на странице Snag Racing в Instagram.

В гонке участвуют пилоты команды «КАМАЗ-мастер». 7 января экипаж выиграл шестой этап ралли-марафона «Дакар» в зачете грузовиков.

Татьяна Леухина
Спорт

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