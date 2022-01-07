Власти Франции просят усилить меры безопасности на ралли-марафоне «Дакар» — в нем участвует «КАМАЗ-мастер»

Французские власти просят усилить меры безопасности на ралли-марафоне «Дакар» — в гонке участвуют пилоты российской команды «КАМАЗ-мастер». Сегодня сразу трое пилотов заняли пьедестал почета по итогам шестого этапа в зачете грузовиков.

Причина, по которой власти Франции хотят отменить «Дакар», — взрыв, произошедший 30 декабря 2021-го в Саудовской Аравии, в результате которого серьезные ранения ног получил французский гонщик Филипп Бутрон. Инцидент рассмотрели как террористическую угрозу.

— Возможно, против «Дакара» был совершен теракт. Мы заявили организаторам и саудовским чиновникам, что необходимо сохранять максимальную прозрачность в данном деле. Высказывались предположения о том, что это был террористический акт, а в Саудовской Аравии уже были теракты против французских интересов, — заявил глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан.

Национальная антитеррористическая прокуратура Франции начала проверку по факту взрыва. Власти страны не исключают, что может встать вопрос об отмене «Дакара», если не будут усилены меры безопасности, пишет ТАСС.

Напомним, сегодня шестой этап ралли-марафона в зачете грузовиков выиграл экипаж пилота «КАМАЗ-мастера» Андрея Каргинова. Серебро и бронзу также взяли российские команды. Вторым финишировал Дмитрий Сотников. Третьим стал Эдуард Николаев. Оба представляют «КАМАЗ-мастер».



Татьяна Демина