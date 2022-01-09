На оказание медицинских услуг сотрудникам Татарстанской таможни направят 1,5 млн рублей
Татарстанская таможня объявила тендер на оказание медицинских услуг. Начальная цена договора — 1,5 млн рублей.
Среди медицинских услуг, оказываемых сотрудникам Татарстанской таможни, амбулаторно-поликлиническая помощь, стационарная медицинская помощь, а также оказание неотложной и плановой травматологической и ортопедической помощи, экспертиза временной нетрудоспособности и др.
Сроки оказания услуг: с момента заключения госконтракта по 20 декабря 2022 года (включительно). Заявки на участие принимаются до 31 января.
В ноябре сообщалось, что в Татарстане на капремонт неврологического отделения Университетской клиники КФУ выделят 135 млн рублей.
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