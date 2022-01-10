Сегодня в Татарстане ожидается снег, гололедица и до -11 градусов

Сегодня в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями. Днем местами снег, слабая метель. На дорогах может образоваться гололедица. Об этом предупреждает Гидрометцентр РТ.

Днем температура воздуха в Казани составит -7... -9 градусов, в Набережных Челнах — минус 8—10 градусов, в Альметьевске — минус 9—11 градусов, в Чистополе — 8—10 градусов ниже нуля, в Буинске — минус 7—10 градусов.

Фото: Максим Платонов (архив)

Недавно сообщалось, что в Казани в начале этой недели ожидается сильный туман, снег и до -12 градусов. По прогнозам синоптиков, сильных морозов и солнца не ожидается.

Диана Жиленкова