Пожарные Татарстана оказывают помощь одиноким пенсионерам

Работники противопожарной службы Татарстана помогают одиноким и престарелым жителям республики. Об этом рассказали в ГУ МЧС России по РТ.

Так, сотрудники отдельного поста по охране села Большие Нырси Сабинского отряда противопожарной службы РТ очистили от снега территорию дома одинокой престарелой жительницы-инвалида.

Фото: realnoevremya.ru

Отмечается, что помощь инвалидам оказывается в различных направлениях. Например, пожарные могут убрать снег на придомовой территории, принести воду из колодца, наколоть и принести в дом дрова и др.

Недавно в РТ спасатели оказали помощь людям, которые застряли в сугробах на проселочной дороге. В машине находились три человека. У них заканчивался бензин, они боялись замерзнуть и просили о помощи.

Диана Жиленкова