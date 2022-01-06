В Татарстане спасатели помогли людям, застрявшим на проселочной дороге в сугробах

Фото: МЧС по РТ

В Татарстане спасатели помогли людям, застрявшим в сугробах на проселочной дороге, сообщает МЧС по РТ.

Спасатели зонального поисково-спасательного отряда №5 Поисково-спасательной службы РТ выезжали по вызову в Мамадышский район. Там около населенного пункта Катмыш они обнаружили легковой автомобиль.

В автомобиле находились три человека. У них заканчивался бензин, они боялись замерзнуть и просили о помощи. Прибывшие на место спасатели обогрели людей и напоили их горячим чаем. Они откопали авто и помогли людям выехать из сугроба, после чего сопроводили до трассы М-7.

Фото: МЧС по РТ

Ранее в Камско-Устьинском районе Татарстана спасли рыбака, застрявшего на льду в мороз. Рыбак находился на льду по причине технической неисправности мотовездехода.

Маргарита Головатенко